Manuel advertía a su chica de las informaciones que circulan en us contra y ella le pedía saber quién está haciendo circular esos rumores

A solas en 'Los vecinos de la casa de al lado' y en voz baja en su cama, Manuel le ha hecho una confesión a su chica y es que ha recibido "muchas informaciones" cuyo objetivo estaba claro: perjudicar a Gabriella.

"Se me han dado muchas informaciones tuyas queriéndote dejar mal a ti y poniéndome en contra tuya", le advertía Manuel y añadía que no ha sido en televisión, que se lo han contado "por detrás".

Sin embargo, él no les ha dado crédito: "Yo les he dado las gracias por la información pero les he dicho que yo te di mi confianza y que la sigues teniendo porque a esa persona no le conozco de nada".

La reacción de Gabriella a las informaciones en su contra

"La gente es idiota", se quejaba Gabriella, que quería saber la identidad de la fuente: "Una persona que ya te contaré", le respondía él. Al parecer, le cuenta "una versión" de una cosa en concreto, algo que ha hablado hasta con la madre de Gabriella: "Es que no me creo lo que dice la gente".

"No me afecta y no me importa", aseguraba Manuel, que solo quería advertirle: "Lo digo para que tú lo sepas".

"La gente no va a parar", vaticinaba Gabriella, que añadía: "Es como lo de Maica, hay un montón de personas que quieren que estemos bien y otras que no, pero no por nada, porque no y punto".

