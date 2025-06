Supervivientes 04 JUN 2025 - 23:26h.

Después de la división de opiniones sobre lo ocurrido entre Anita y Montoya, Borja quiso comentarlo con el grupo al llegar a la Playa Magna

Durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, la palapa se abría de forma excepcional para mostrar a los concursantes las imágenes completas de un conflicto entre Montoya, Anita, Álvaro Muñoz Escassi y Borja González.

Carlos Sobera explicaba que lo hacían para aclarar las acusaciones de ocultar violencia en el programa, asegurando que no hubo violencia física ni verbal hacia Anita, y que las imágenes no se emitieron antes por respeto a los participantes.

El conflicto comenzó con una discusión sobre el reparto de tareas tras una jornada de pesca. Montoya, molesto por sentirse poco valorado, se alejó del grupo enfadado. Aunque Escassi y Borja habían insinuado haber presenciado una escena violenta, las imágenes mostradas desmintieron esa versión.

La reacción de los supervivientes tras la gala

Después de la división de opiniones sobre lo ocurrido entre Anita y Montoya, Borja quiso comentarlo con el grupo al llegar a la Playa Magna tras una intensa gala.

“He hablado con ellos al principio. Me ha pedido perdón… Dice que pidió perdón a todos, dice que pidió perdón al grupo al día siguiente.”, comentaba Borja a lo que Escassi reaccionaba: “A mí no me ha pedido perdón nunca. En tres meses no me ha pedido perdón por nada”.

“Sobre todo a Ana le he dicho que es muy incómodo esta situación. Es muy incómodo porque yo tenía muy buena relación con ella, que hay dos climas en medio, pero... Todo lo que he dicho en Palapa, yo lo sigo pensando”, continuaba el entrenador personal.