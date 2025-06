Patricia Fernández 04 JUN 2025 - 00:28h.

Los concursantes ven las imágenes en la palapa y se pronuncian tras las acusaciones a Montoya sobre su supuesta actitud con Anita

Sandra Barneda comunicaba una importante noticia a los supervivientes y rompen a llorar: "Ha sido impactante"

Compartir







La palapa se abría de manera excepcional durante 'Supervivientes: Tierra de Nadie' y Carlos Sobera explicaba el motivo a los concursantes, dirigiéndose directamente a Escassi y Borja:

"Los cruces de acusaciones entre vosotros no cesaron, asegurando que habíais presenciado una situación de violencia de Montoya hacia Anita y que no estábamos enseñando todas las imágenes de todo lo ocurrido, eso es completamente falso. A pesar de haberse visto, en su mayoría, el conflicto, esta noche vamos a ver la totalidad de las imágenes, vamos a repasar el relato de los hechos de nuevo y vamos a hacerlo de manera cronológica".

Las imágenes de manera cronológica del conflicto en la playa

Desde la palapa, los supervivientes podían escuchar las imágenes de todo lo que sucedió en la playa, lo que empezaba con el reparto de tareas de supervivencia, tras una jornada de pesca Pelayo sufría un mareo y se abría un debate de cómo debía encargarse de cada actividad. Escassi, Borja y Pelayo llegaban a la conclusión de que debían pescar todos, algo que no gustó a Anita y Montoya.

Tras el inicio de la discusión sobre el reparto de tareas, Anita preguntaba al grupo de qué querían que hiciese y Montoya se empezaba a enfadar reprochándoles que nunca valoran nada de lo que hacía y acababa marchándose. Después del encontronazo con sus compañeros, Anita se acercó a consolar a Montoya, que se había apartado del grupo, el que terminaba explotando y marchándose muy enfadado y en soledad, realizando aspavientos hasta el final de la playa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

PUEDE INTERESARTE La familia de Damián Quintero emite un comunicado tras su expulsión y muestra su apoyo a dos concursantes

Y llegaba el momento de ver las imágenes del momento al que habían hecho referencia Borja y Escassi en 'Conexión Honduras', a las que Carlos Sobera apuntaba algo: "No hubo violencia física ni tampoco verbal contra Anita. El motivo por el que no se emitieron parte de estas imágenes era porque no cambiaban la situación, ya se había visto a Montoya estallando contra vosotros y porque queríamos evitar mostrar un momento crítico de un compañero, por protegeros a vosotros y vuestras familias, igual que hemos hecho en otras muchas ocasiones con algunos de vosotros. En ningún caso cambiaba la reacción de los hechos, el programa siempre vela por vuestra integridad".

Además, todos podían ver las imágenes en la palapa, como bien les explicaba el presentador: "La situación a la que nos estamos enfrentando es tan excepcional que, por primera vez en la historia de 'Supervivientes', vais a ver las imágenes en un vídeo y quiero que lo hagáis con mucha atención".

Montoya, tras ver las imágenes en la palapa: "En la vida haría algo así"

Tras ver las imágenes, Montoya rompía a llorar en la palapa y quería decir algo: "Quiero pedir perdón por las formas, soy impulsivo, pero en vida haría algo así. Yo estoy muy tranquilo por lo que he hecho, pero yo no estoy para esto. Es lamentable".

"Con toda seguridad una cosa es lo que vosotros creísteis lo que habíais vivido y otra lo que sucedió que es lo que acabamos de ver. El equipo de grabación del programa ha confirmado al completo lo que se ve en las imágenes, ese supuesto episodio de violencia de Montoya hacia Anita no existió, nosotros somos los primeros que no lo habríamos permitido", entonaba Carlos Sobera y dejaba claro que "la situación a la que se ha llegado es intolerable y que no se puede repetir" porque "los descalificativos y las faltas de respeto" entre ellos no pueden continuar.

Las explicaciones de los concursantes después de ver el vídeo

Y llegaba el momento de que los concursantes se explicasen. Borja creía que lo que dijo era lo que se reflejaba en el vídeo: "Viendo las imágenes y cómo actúe no veo nada de lo que me tenga que arrepentir. Yo no le acusé de violencia, expliqué las imágenes tal cual. No veo que tenga que retractarme, si que se ha dicho lo que decía. Entendí que se lo decía a ella, pero no lo afirmé".

Como también se pronunciaba Escassi: "Yo no estaba al lado, lo que oigo es que hace aspavientos y la palabra p*, no digo que se lo llame a Ana porque no sé la conversación que tienen. Es lo que viví y lo que escuché. Me encantaría, por mi parte, dejar el tema zanjado. Si ha habido una parte de malinterpretación por mi parte, si me lo aceptan, disculpas por lo que haya hecho mal".