Ana Carrillo 04 JUN 2025 - 21:20h.

Joshua Velázquez ha explicado por qué se encuentra decepcionado con el marido de Patricia Montero, con el que hasta hace unos días tenía buena relación

Patry Montero lanza una reflexión tras la salida de Álex Adrover de 'Supervivientes'

Hace unos días, Joshua Velázquez le confesaba a sus seguidores de Instagram que se encontraba muy decepcionado con Álex Adrover y prometía que les daría más detalles en un futuro. Menos de una semana después, al ver que el marido de Patry Montero ha tenido que abandonar el concurso por recomendación médica, ha decidido que ha llegado el momento de hablar sobre su decepción con el que fue su compañero en 'Supervivientes 2025'.

A través de sus stories de Instagram, el canario se abría con sus seguidores: "A ver, es que si no lo digo me va a salir un bultito... ¡Ojo! Que siento muchísimo que se haya tenido que ir por prescripción médica por la caída, eso no se lo merece nadie, pero es que Álex debería haber sido expulsado tres semanas atrás o un mes atrás".

"Estoy eternamente disgustado y decepcionado con Álex porque me he enterado de cosas que no me han gustado de él, me vendía una cara por un lado y por detrás me decía otras cosas. Para mí ha sido la desilusión y la decepción de 'Supervivientes 2025'. Yo me tiré del helicóptero con él y le guardaba un cariño inmenso, pero para mí es la persona más falsa que ha pisado 'Supervivientes'", ha comentado el amigo de Laura Cuevas.

"Te pone cara de bueno, pero luego por detrás te la va clavando, quizá algún día os cuento lo que ha pasado", ha añadido el diseñador, sembrando de nuevo la duda sobre qué cosas ha descubierto del actor de 'Yo soy Bea' para estar tan decepcionado y dolido con él.