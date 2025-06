Ana Carrillo 04 JUN 2025 - 17:35h.

La amiga de Montoya ha regresado a su Valencia natal y se ha reencontrado con los tres hijos que tiene en común con su exmarido

Así ha sido el romántico e intenso reencuentro de Carmen Alcayde con su novio en el plató de 'Supervivientes': "¡Te quiero!"

La audiencia decidió que, en el duelo entre Montoya y Carmen Alcayde, fuera la periodista la que abandonase la aventura. Tras su salida de 'Supervivientes', se reencontró en plató con su novio, Charli Martínez, con el que lleva dos años saliendo, desde el verano de 2023. Pero su reencuentro más esperado, el que ha protagonizado con sus tres hijos, se ha producido unas horas después, al llegar a su Valencia natal.

Lo ha contado ella misma en sus stories de Instagram, donde ha reaparecido tras unas horas de descanso y de trasladarse a su tierra desde Madrid en compañía de su novio. El reencuentro con Carmen Lucía, Edu y Olivia, los tres hijos que tiene en común con su exmarido, Eduardo Primo Arnau, se ha producido en una hamburguesería. "Aquí estoy con mis maletas en una hamburguesería que me muero por una hamburguesa y me voy a reencontrar con mis niños después de tres meses que los están trayendo del cole", explicaba la colaboradora antes de verlos.

"¡Qué fuerte! ¡Aquí estoy con mis niños, emocionada de la vida!", ha comentado Carmen Alcayde grabando la mesa llena de hamburguesas, pero sin enfocar en ningún momento, para mantener su privacidad, a sus tres hijos, Carmen Lucía, Edu y Olivia, que tienen 16, 14 y 11 años, respectivamente.

"Quiero deciros a todos los que habéis estado conmigo, apoyándome, que gracias de verdad y que os amo porque sin vosotros no habría pasado de la primera semana, en la que ya estuve nominada, así que vamos hablando por aquí", ha añadido la que fuera presentadora de 'Aquí hay tomate', que se ha despedido de sus seguidores diciéndoles que tiene ganas de poder comer otra vez sin restricciones y "engordar".