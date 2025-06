Parece que la relación entre Maica y Barranco va cada vez a más

El nuevo beso de Albert Barranco y Maica Benedicto gracias al "Yo nunca"

Parece que la relación que ha surgido en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo que puedes disfrutar en Mitele Plus, la de Maica y Barranco, va muy, pero que muy en serio.

Barranco ha querido aprovechar un momento a solas con Maica para sincerarse con ella y sobre lo que siente: ''Tampoco te pido que fluyas más rápido, tú vas a tu ritmo y ya está'', le empieza diciendo Barranco sobre la diferencia de ritmos que ambos llevan en la relación.

''Yo te voy conociendo a tu ritmo, no quiero que te pongas a mi ritmo porque es muy rápido, tengo un ritmo demasiado rápido, no quiero eso. Yo quiero seguir viendo como tú eres y quiero conocerte como tú eres. No pasa nada, estamos aquí, disfrutando, nos reímos, nos peleamos'', continúa explicándole a ella.

Y le asegura que sus sentimientos por ella son reales: ''Si yo fuera un tío que le vendo la moto a alguien, entraría el primer día, jugaría un poco contigo y te bajaría la luna, pero no soy así. Yo fluyo a mi manera, a veces mejor y a veces peor''.

Tras sus palabras, Maica coincide con él y cree que le ha venido grande la situación: ''Ahora mismo estoy en shock, te lo juro. Ya me irás conociendo, pero entiendo todo lo que dices, opino casi en todo como tú''.