Tras ser elegida Gabriella como presidenta de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele Plus, ha decidido dejar sin cocina a Gerard y Sthefany. Esto ha provocado un gran enfado por parte del concursante y se lo ha comunicado a Manuel.

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha remarcado en varias ocasiones que la actitud de Gabriella es de mala persona, además no ha dudado en recordar la compra semanal que también hizo: "Es mala. Que te dejen sin comer y se rían de eso es de ser mala persona, hacer la comida mal y que no podamos comer esta semana bien eso es ser mala persona. Llevamos diez semanas aquí y eso no lo hemos hecho".

Tras escuchar estas duras palabras, Barranco afirma que es "por chinchar y jugar"; en cambio, la pareja de Gabi ha saltado en defensa de su pareja derivando en un tenso enfrentamiento entre ambos: "Que no lo hayas hecho tú no significa que eso sea malo", a lo que Gerard responde: "Ni yo ni las 15 personas que han pasado por aquí. Esto se llama vecinos y hay que convivir", asegura.

Gabriella a Gerard: "Si no sabes jugar y no sabes estar en un reality vete a tu casa"

Y de nuevo Manuel explica que "las 15 personas no tienen que ser como tú dices. En un bloque de vecinos yo no me hablo con los de enfrente y eso no significa que sean malas personas, significa que dentro de la convivencia. Mala persona no es, si te pica la pelas". En este momento, entraban a escena Mayeli, Gabriella y Maica, quienes no daban crédito a este enfrentamiento entre los concursantes. Con las malas palabras tanto de Gerard como de Manuel, el resto de concursantes pedían que finalizara la conversación con un "¡Ya vale!".

Gabriella se dirige a Gerard para explicar de manera tajante cuáles son sus intenciones y decirle que "si no sabes jugar y no sabes estar en un reality vete a tu casa Gerardo". Ante esto, mientras que la expareja de Alba se mantenía en sus opiniones asegurando que Gabi es "mala persona", Sthefany se posicionaba de parte de su amigo: "Es normal que llevamos 65 días aquí y pase esto con la comida".

De nuevo Gerard saltaba al escuchar a Mayeli decir que "no hace falta que la insultes a ella ni a Manuel. El concurso es así, la gente entra y sale. Yo no tengo la culpa", a lo que él a punto de estallar le dice: "Que tú no me dirijas la palabra"