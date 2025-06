Gabriella aconseja a Sthefany: "El destino está escrito y vas a ser super feliz"

Gabriella ha querido apoyar a Sthefany en estos momentos tan difíciles para ella

Sthefany no está pasando por su mejor momento después de ver en la gala de 'Los vecinos de al lado' las imágenes de la infidelidad de Tadeo. La concursante está completamente rota, pero Gabriella ha demostrado que está ahí para apoyarla en estos momentos tan difíciles.

Gabriella ha intentado aconsejar a Sthefany para que esté mejor y le cuenta todo sobre su relación con Álex, la cual le parece similar a la que tienen ella y Tadeo: ''Confía en ti porque cuando tú confías en ti y te empiezas a valorar y a querer mucho, vuelves a ser tú, la niña feliz''.

''La vida es difícil, pero la decides tú y la diriges tú. La gente va a criticar, olvídate de la gente, no te ponen tu plato de comida en la mesa, no viven contigo, no saben nada. Pero tus decisiones son tuyas. El destino está escrito, pero yo sé que vas a ser super feliz, pero no con él'', anima Gabriella a Sthefany.

Sthefany ha intentado agradecerle sus palabras a su amiga, pero continúa defendiendo a Tadeo: ''No lo entiendo porque es que fuera hay momentos muy duros, que no voy a decir, pero ha estado ahí. Se ha portado muy bien, entonces claro, yo...Ahora mismo no puedo hablar solo necesito un abrazo y ya está''.