El taller de expresión corporal de Lara Ferreiro ha servido para que Gabriella y Manuel se procesen su amor

La psicóloga Lara Ferreiro ha visitado ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir en exclusiva y en directo en Mitele PLUS, para realizar con los concursantes un taller de expresión corporal.

Una de las mecánicas que la psicóloga ha hecho con ellos ha sido sobre el lenguaje del amor. En esta actividad, Gabriella y Manuel se han puesto uno frente al otro y, mirándose a los ojos, se han sincerado.

Comenzaba hablando Manuel: “Como te quiero a ti, no he querido a ninguna de las parejas que he tenido. Siento que por primera vez el sentimiento que tengo es puro, es honesto y que me he enamorado de ti y que estoy loco contigo”,

“Yo quiero intentarlo con ella. Estoy convencido de que por muchas cosas que me digan, mi confianza la tiene y la va a tener siempre. Y que la he antepuesto a lo más importante de mi vida por día, que es mi familia”, decía antes de que Gabriella se abalanzase sobre él para abrazarle y besarle.

Tras las palabras de Manuel, era el turno de ella: “Al separarme de ti este tiempo, me he dado cuenta de que estoy mucho más enamorada de ti de lo que pensaba. Me encantaría que fueras el padre de mi hijo y formar una familia contigo”.