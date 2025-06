Sthefany y Gerard no pueden más y se enfadan por la comida

¡En pie de guerra!: Gabriella y Mayeli hacen una batucada para interrumpir el sueño de Gerard y Sthefany

La guerra por la comida continúa en el vecindario. Sthefany y Gerard están hartos del egoísmo de Mayeli a la hora de repartir los alimentos y se desahogan en el jardín con Aitor y Albert Barranco. Aseguran que "es mala persona" y que ellos jamás harían lo mismo.

Aitor y Barranco cuentan que sus compañeras no han querido compartir la comida con ellos y Sthefany, enfadada por el reparto, carga contra Mayeli: ''Me parece de mala persona. A mi me trajeron una pizza el otro día y compartí un pedacito con cada uno y yo me quería comer la pizza completa''.

''Cuando estaba peleada con ella me dieron la cena en el trastero con Tadeo, me comí dos trocitos y lo demás se lo bajé a todos mis compañeros y yo a esa tía no la hablaba y le dije 'toma'. Hay gente con clase y clase de gente, a mí me dicen que soy maleducada, pero esto es de mala persona'', continúa Sthefany contra Mayeli.

Los chicos le quitan hierro al asunto, pero Sthefany y Gerard siguen en sus trece: ''Nos van a tener toda la semana pasando hambre por la gracia. Nos dejaron 24 horas sin cocina, nos han desquiciado. Ya es bajarse los calzoncillos, que se coman su comida y nosotros la nuestra'', dice Gerard.