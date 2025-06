Patricia Fernández 09 JUN 2025 - 00:08h.

Visto en la parte para abonados de mitele PLUS de 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Sandra Barneda, en shock con el regalo de María Casado en la visita de esta al plató de 'SV': "¡Esto es histórico!"

Compartir







Ante la complicada nominación en esta recta final de 'Supervivientes', los colaboradores hacían sus apuestas sobre cuál podría ser el expulsado de la noche en 'Conexión Honduras' durante la parte para abonados de mitele PLUS y esto terminaba con un tenso momento entre Laura Cuevas y Ana Solma en el plató.

Álex Adrover hablaba de la relación que Borja ha tenido con Anita durante el concurso en Honduras y Laura Cuevas reaccionaba: "Ha estado con todo el mundo". Y apuntaba algo más: "El concurso de Borja se puede representar con la cajita de una bailarina que baila de puntillas y sonriendo a todo el mundo".

Ana Solma, a Laura Cuevas ante sus críticas a Borja: "Habérselo dicho a la cara"

Lo que no gustaba nada a Ana Solma, la pareja de Borja: "¿Y tu concurso qué representa? Hablar mal de todo el mundo y que te hagan la comida, el fuego. Habérselo dicho a la cara a Borja, eso es de falsa. De puntillas una persona que ha pescado y ha hecho absolutamente de todo... tú no has hecho nada, solo has rajado de los demás, solamente estabas criticando, no te ha dado tiempo a conocerle".

"Se ha hecho amigo de todo el mundo, no se ha mojado en nada, no conocemos a Borja", añadía Laura y Sandra Barneda reaccionaba a este momento y se dirigía a Laura que continuaba diciendo cosas de Borja: ¿Lo has soltado todo esta noche? A ti que no te quede nada dentro, llevas una energía esta noche..."