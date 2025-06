Así ha sido el tengo momento entre ambas, dale al play

Sthefany y Gerard critican a Mayeli por no compartir comida: "Es mala persona"

Compartir







Mientras cocinan, Gabriella comenta con orgullo que ellas son tramposas y que todo vale para ganar, algo que molesta mucho a Mayeli, puesto que ve fatal el juego sucio y afirma que es algo que no va con ella.

''Somos tramposas, pero cállate es que no lo puedes gritar'', comienza diciéndole Gabriella a Mayeli después de que esta le reproche su actitud en las pruebas. ''Que sí, que me lo hizo Tadeo una vez y me enfadé, yo no voy a hacer lo mismo, no se puede ganar con trampas, hay que ganar legalmente'', le dice Mayeli a Gabriella.

''Esto si no es aburrido y yo quiero ganar'', le explica Gabriella, pero Mayeli sigue defendiendo su postura: ''Luego van a decir 'habéis ganado porque habéis hecho trampas'', ''¿Y qué pasa?'', le pregunta Gabriella, ''Pues que no está bien'', afirma su compañera.

Pero Gabriella acaba atacando a Mayeli: ''¿Tú desde cuándo eres así? Eres la persona más retorcida de todas las que hay aquí, tocas los hu*** todo el rato, dices que no eres buena persona y ahora ganar con trampas no, pues te contradices''.

Y ella se defiende de las palabras de su compañera: ''No me gusta ganar siendo una tramposera porque entonces no me gusta ganar'', y Gabriella vuelve a la carga: ''Es lo que hay, yo soy tramposa y tú mala persona''.