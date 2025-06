Lucía Rolek explica por qué no ha mostrado su apoyo a Maica Benedicto

Ana Carrillo 09 JUN 2025 - 19:35h.

Lucía Rolek ha revelado el motivo por el que no ha manifestado su apoyo públicamente a su compañera de 'Gran Hermano'

Lucía Rolek y Maica Benedicto son amigas desde que participaron juntas en 'Gran Hermano 19'. Ambas forman el grupo de las 'fresis' junto a Daniela Cano y Silvia Rolek. Pero desde que la finalista de 'GH DÚO' entró a 'Los vecinos de la casa de al lado', la madrileña no había puesto ni un tuit ni un story de apoyo, sorprendiendo a los seguidores de ambas, conocedores de su estrecha amistad.

En uno de sus directos, han aprovechado para preguntarle el motivo por el que no ha manifestado su apoyo de forma pública a su amiga, que ha estado nominada en varias ocasiones en el reality de Mitele. Lucía no se ha andado con rodeos y ha sido sincera: ha vuelto a trabajar y lo compagina con la carrera, por lo que, al tener menos horas libres, no ha podido seguir a su amiga tanto como le hubiera gustado.

Pero sí que ha dejado claro que ha estado atenta a su evolución en el vecindario, especialmente a la de su relación con Albert Barranco, gracias a las redes sociales. "Ahora ya sí que estoy viéndolo porque ya no estoy trabajando", ha desvelado también, subrayando que no ha pasado nada entre ellas, que siguen siendo amigas y que han sido las circunstancias de su vida las que le han impedido mostrarle apoyo a través de X o Instagram.