Descubre cómo han reaccionado los vecinos ante la mala educación de Miriam Saavedra durante su visita a ‘Los vecinos de la casa de al lado’

Mayeli ha sido la primera en abandonar la visita de Miriam Saavedra e irse al jardín. Luego le siguen Gabriella, Sthefany, Gerard, y Maica. Todos opinan que las críticas en la cata han sido una falta de respeto, ya que ellos han preparado las hamburguesas con todo su cariño, además comentan que "ha venido buscando su minuto de show".

Miriam Saavedra se ha convertido en critica gastronómica en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, pero parece que a los vecinos no les ha hecho ninguna gracia su opinión ni su sobreactuación. En el momento que han podido se han escapado al jardín para comentar la jugada y han estado de acuerdo en que la concursante ha estado muy poco afortunada.

A Mayeli le ha parecido fatal que Miriam casi escupiera en el plato al probar su hamburguesa y la recordarlo, Sthefany le ha pedido que se callara porque se le estaba revolviendo el estómago. Ellos han probado las hamburguesas de todos y no estaban malas en absoluto.

Estaban muy disgustados porque han sentido que lo había hecho era una falta de respeto y Gabriella les ha recordado que Miriam no se había comido ninguna hamburguesa porque ella no come carne de ternera y lo ha dicho en varias ocasiones.