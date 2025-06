Pedro Jiménez 10 JUN 2025 - 23:30h.

El exconcursante de 'Supervivientes' no ha podido evitar emocionarse tras escuchar al presentador de Telecinco: no te lo pierdas

Pelayo Díaz salió expulsado la semana pasada en un duelo titánico ante Álvaro Escassi que dejó a toda la palapa boquiabierto. Ahora, el ya exconcursante de 'Supervivientes' ya ha regresado de Honduras y se encuentra en España. Pues bien, el diseñador ha conectado con Carlos Sobera al comienzo de la gala de este martes y no ha podido evitar emocionarse ante las palabras del presentador de Telecinco.

"¡Qué placer saludarte!", exclamaba un Pelayo totalmente irreconocible debido al cambio físico que ha sufrido tras más de tres meses en Honduras. "Es un gustazo verte aquí, de verdad que sí, estás muy guapo", confesaba Carlos Sobera, tras lo que añadía que la isla "le había sentado muy bien en términos generales".

"Que me lo diga un chicarrón como tú del norte al que admiro me llega al corazón o sea que gracias", respondía el exconcursante. "Te lo digo de corazón", señalaba Sobera. Pero iban a ser con las siguientes palabras con las que Pelayo no iba a poder evitar emocionarse.

"Te tengo que decir otra cosa importante además, que creo que es bueno que te quedes con ella, porque es una gran verdad que yo creo que siente todo el público español. Lo siento yo y lo siente todo el programa", subrayaba Carlos Sobera.

"Y es que tú te tienes que sentir muy orgulloso, mucho, del concurso que has hecho, porque ha sido excepcional", pronunciaba, matizando esto último hasta en dos ocasiones. "Ha sido excepcional. Brutal. Y cuentas con la admiración de mucha gente del país por lo bien que lo has hecho", concluía Sobera.

La emoción de Pelayo Díaz

Pelayo rompía a llorar, emocionadísimo por lo que acababa de decir el presentador y por las bonitas palabras que acababa de escuchar: "¡Gracias! De verdad. Gracias por tus palabras y gracias a todo el público. Estoy deseando estar ahí con vosotros".

Con la voz entrecortada, Pelayo reconocía que en Honduras "se pasa mucho tiempo pensando en la familia": "Sobre todo los momentos en los que no has estado con ella cuando deberías de haber estado con ella. Estoy deseando ver a mi madre, mi padre, mi hermana... estoy deseando besar a mi novio y abrazar a mi ex Andy".