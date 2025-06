Ana Carrillo 10 JUN 2025 - 19:38h.

Samya Aghbalou ha revelado que Makoke no miente cuando dice que Anita mantuvo relaciones sexuales con Montoya en Playa Misterio

Mercedes Milá, eufórica al saber que Montoya es el primer finalista de la edición: "Mi aplauso"

Samya Aghbalou era una de las mayores defensoras de Montoya y Anita; una defensa que llamaba mucho la atención porque muchos de sus compañeros no les han brindado su apoyo ni dentro ni fuera del concurso. Pero eso se ha terminado y es que la primera expulsada de 'Supervivientes 2025' ha desvelado que ahora los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' le dan "pereza".

"Me encantaban porque daban contenido, generaban momentos", ha reconocido Samya en su último vídeo de Instagram, en el que ha desvelado que la razón por la que ya no les gusta verlos en los Cayos Cochinos es porque siente que tienen un gran afán de protagonismo y porque piensa que se las dan de víctimas: "Parece ser que quieren aplausos o palmaditas cada vez que les pasa algo; últimamente me están dando una pereza increíble porque están en un bucle de victimismo del que no salen".

"Ese papel de víctima que llevan ya no cuela y ese bucle tóxico entre ellos aburre, he pasado de ser fan a estar agotada de ellos", se ha sincerado la joven, que para que sus seguidores entiendan su hartazgo les ha confesado que le está "empezando a caer bien" de Damián Quintero, al que había criticado en muchas ocasiones.

Y le ha dado la puntilla a la que un día fue su favorita, Anita Williams, al contar que es cierto que había ido contando que había mantenido relaciones sexuales con Montoya en Playa Misterio. "Eso es real porque me lo contó a mí también", ha asegurado Samya, dándole así la razón a Makoke, que fue la que sacó esta información a la luz antes de ser la expulsada.

"A mí lo que me impactó fuese que los dos dejasen de mentirosa a Makoke y encima Montoya se pusiese a llorar como si realmente tuviese razón y fuese mentira lo de Makoke, ahí se les cayó la careta para mí en ese momento, me pareció fortísimo", ha sentenciado la que fuera la primera expulsada de esta edición, que para finalizar su vídeo ha lamentado que Pelayo Díaz haya sido expulsado: "Es una pena porque nos daba contenido del bueno, pero espero que, por lo menos, Escassi llegue a la final".