Ana Carrillo 10 JUN 2025 - 19:03h.

Álex Adrover ha revelado los kilos que ha perdido en los tres meses que ha estado en Honduras y su mujer, Patricia Montero, ha reaccionado

Tras verse obligado a abandonar por una lesión en la rodilla, Álex Adrover pudo reencontrarse con su imagen frente al espejo y se quedó muy sorprendido, pues se veía muy cambiado y afirmaba parecerse a "un náufrago" debido a su delgadez, a su barba, a su piel bronceada y al pelo lleno de sal enroscado en un moño.

Ahora que ha regresado a España y que ha retomado su actividad en redes, el exconcursante de 'Supervivientes' ha querido aclararle a sus seguidores que ha perdido 20 kilos en los tres meses que pasó tratando de sobrevivir en condiciones extremas en los Cayos Cochinos: "Ha sido una experiencia salvaje en todos los sentidos: física, emocional y espiritual. Me he puesto a prueba como nunca. En mi cuerpo hay 20 kilos de diferencia".

En su vídeo, explica que se esforzó por coger algo de peso antes de marcharse a Honduras y que, como buen mallorquín, comió mucha ensaimada y sobrasada, así como mucha comida de su madre para ir tan preparado como fuera posible a enfrentarse a la aventura que llevaba queriendo vivir desde que tenía tres años y jugaba a sobrevivir en una playa desierta en las calas de Mallorca.

Pero el actor de 'Yo soy Bea' ha querido resaltar que el cambio no solo se ha producido por fuera, sino también por dentro: "Me llevo una transformación brutal, de dentro hacia fuera. Vivir. Estar. Sentir. Convivir. Descalzarse. Respirar. Entender que no todas las personas son como tú, y que crecer también es aprender a ponerse en la piel del otro. Y aunque una lesión me ha dejado a las puertas de la final, me vuelvo con algo mucho más grande: aprendizaje".

"Orgullosa de ti, de tu forma de vivirlo y transformarlo. Una lección de vida. Te quiero", le ha respondido su mujer y madre de sus hijas, Patry Montero, que ha compartido en sus stories el vídeo en el que su marido desvela que han sido 20 los kilos que ha perdido en 90 días viviendo en condiciones extremas.