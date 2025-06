TardeAR 11 JUN 2025 - 19:20h.

‘Tardear’ ha conseguido hablar en exclusiva con Pelayo, tras su expulsión de ‘Supervivientes 2025’

La emoción de Pelayo Díaz al reencontrarse a la vez con su novio y su exmarido tras su expulsión: “No me lo puedo creer”

Un equipo de ‘Tardear’ ha conseguido hablar en exclusiva con Pelayo Díaz, tras su expulsión de ‘Supervivientes 2025’. El estilista se encontraba comiendo con su familia en un restaurante madrileño y ha salido para atender al programa.

“La vuelta ha sido muy larga y feliz. Feliz ya de haber venido al verano, de haber venido a Madrid y de estar aquí con vosotros. Al final casi que me alegro de no haber sido finalista porque por lo menos ahora me toca vivir la última semana o los últimos días de concurso y vivir también la experiencia de las últimas galas, de ver cómo es ‘Supervivientes’ en ese aspecto”, comentaba.

“Estoy como soñando, no me imaginaba para nada este recibimiento, esta aceptación…”, aseguraba Pelayo que desvelaba cómo ha sido el reencuentro con su familia, su pareja y su ex.

“Ha sido muy emocionante, de hecho, estamos ahí todavía en nuestra primera comida, pero yo no me imaginaba que mi madre fuera a ser tan buena defensora. Cuando yo se lo propuse la semana antes de irme a ‘Supervivientes’, ella no las tenía todas consigo de hacerlo. La he visto más empática que nunca, que no era una madre precisamente empática de pequeño, o sea que creo que ahora también estoy descubriendo una nueva madre, yo mismo”, destacaba.

“La verdad que no me he quedado con ganas de nada en la isla, estoy muy satisfecho, pero lo que tengo claro es que me quedan muchas cosas por decir. Creo que la gente se merece también que expliquemos cómo han sido las cosas que no han entendido, o cómo han sido cosas que no han visto, o cómo han sido sensaciones que hemos sentido”, aseguraba.

“¿Alguno de tus compañeros puede tener miedo?”, le preguntaba el reportero. “A veces nos guardamos algún as en la manga, así que, que no se relajen mucho”, advertía Pelayo antes de negar un saludo para Carmen Alcayde.