Lara Guerra 11 JUN 2025 - 00:16h.

Pelayo sobre su exmarido: "Fue él quien más me animó a venir a Supervivientes. Sin él seguramente hoy no estaría aquí

Las lágrimas de Pelayo Díaz ante las conmovedoras palabras de Carlos Sobera: "Tu concurso ha sido excepcional"

Pelayo Díaz ha llegado por fin a los platós de Mediaset España tras enfrentarse a una dura expulsión con Álvaro Muñoz Escassi. Con sus palabras, el ya exconcursante quedaba totalmente emocionado y agradecido por su paso por 'Supervivientes 2025'.

Tras su salida de los Cayos Cochinos, Pelayo se ha situado en una sala cercana al plató de 'Supervivientes' cuando se ha visto sorprendido por sus seres queridos. La primera en llegar no podía ser otra que su madre Elena Zapico, su máxima defensora en varios platós. Nada más reencontrarse, las lágrimas y la emoción se han convertido en las protagonistas.

Después de un largo y profundo abrazo, su madre comenta que está muy orgullosa de él, a lo que él sin dudarlo confiesa que es "la mejor madre del mundo". Sobre sus apariciones en varios programas en los que ha defendido a su hijo, Carlos Sobera asegura que su madre "es maravillosa".

Pelayo Díaz, sorprendido ante el reencuentro: "Son mis personas favoritas. Esto parece Navidad"

El presentador proseguía el concurso para darle otra sorpresa a Pelayo. Pese a decirle entre risas que era Carmen Alcayde quien iba a pasar a saludarle, realmente detrás de esa puerta se escondía su novio, Gal Marom y su exmarido, Andy Macdougall, con quien mantiene un vínculo muy especial. El primero en pasar es su pareja con quien no ha podido evitar darse un sinfín de besos y confesar que está con sus "personas favoritas. Parece Navidad, no me lo puedo creer".

Por último, esta felicidad del ya exconcursante de 'Supervivientes 2025' se completa aún más cuando Andy ha llegado a la sala confesando lo mucho que le quiere. Pelayo por su parte ha comentado que "tengo que decir que él fue la persona que más me animó a ir a Supervivientes, sin Andy seguramente no estaría aquí sentado", a lo que su exmarido asegura que estuvieron durante un mes "sacando al perro hablando de lo que iba a pasar. Superó todas las expectativas. Lo hiciste increíble y estoy orgulloso"