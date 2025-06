Ana Carrillo 11 JUN 2025 - 18:51h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha reencontrado con Vidu, el Pomenaria que comparte con Andy McDougall

La emoción de Pelayo Díaz al reencontrarse a la vez con su novio y su exmarido tras su expulsión: “No me lo puedo creer”

Después de tres meses en Honduras, Pelayo Díaz ha regresado a España porque la audiencia decidió que su paso por 'Supervivientes' terminase. El estilista se mostró entusiasmado con la idea de volver a reencontrarse con los suyos, un deseo que ha cumplido nada más volver a Madrid y pisar las instalaciones de Telecinco.

En la sala de espera de Mediaset se encontraban su madre, Elena Zapico, su exmarido, Andy McDougall, y su novio, Gal Marom. El exconcursante protagonizó un emotivo reencuentro con los tres, a los que abrazó, besó y recordó cuánto quería; pero todavía le quedaba un reencuentro importante en casa: el de Vidu, el perro cuya custodia comparte con su exmarido.

Ha sido Andy el que ha compartido en sus stories el vídeo de este reencuentro, que ha sido muy emotivo porque Vidu, después de mostrarse un tanto tímido, se ha lanzado a darle lametazos en la cara al estilista para demostrarle su amor. "No me conoce Vidu", decía al principio, al ver que su Pomenaria no le reconocía: "¿Me reconoces o no, mi amor?".

"¡No me digas que no está hermoso con este pelo!", le decía entonces Andy, ante lo que Pelayo le dijo: "¡Está muy lindo!". Un emocionante momento que la expareja compartió con su mascota, una de las razones por la que siguen tan unidos y es que suelen pasearlo juntos.