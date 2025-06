Entre risas, Gerard y Bea le cuentan a Sthefany cuál fue la reacción del concursante cuando ésta le hizo una cobra

Gerard se acuerda de Bea antes de dormir: "Me falta mi Bea"

Bea Retamal y Gerard Arias disfrutaron ayer de una romántica cita en el trastero. Esta mañana, ambos se han sincerado con Sthefany Pérez sobre su noche juntos en 'Los vecinos de la casa de al lado' y le han desvelado uno de los 'momentazos' que tuvo lugar durante la cena. Entre risas, los dos le cuentan a la cubana la cobra que la exgranhermana le hizo al concursante y cómo fue la reacción de este.

La indignante reacción de Gerard Arias

Sthefany se da cuenta nada más ver a Gerard que algo sucedió durante su noche con Bea Retamal y le pregunta para saber más información. "Ya lo verás", deja caer el de Tomelloso, pero la exgranhermana le insiste en que le cuente a su amiga todo. "Estuvimos hablando y discutimos y lo arreglamos... Y ya me senté enfrente, mirándonos a los ojos... Me lancé a darle un beso y me dijo '¿A dónde vas?'. Me fui del trastero, me levanté y me fui".

La cubana se lleva las manos a la boca como símbolo de sorpresa. "No sabía dónde meterse", asegura entre risas la visitante. Gerard le dijo que cómo le podía haber hecho eso en televisión y que nunca le había sucedido nada parecido, a lo que Bea Retamal le respondió: "Siempre hay una primera vez para todo".