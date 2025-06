Gerard Arias, sobre la cobra que le hizo Bea Retamal durante su cita: ''La primera que me llevo en la vida''

Gerard reacciona en directo a las imágenes de la cobra que le hizo Bea Retamal

Gerard Arias le cuenta a Sthefany Pérez la cobra que le hizo Bea Retamal durante su cita: “Me quería morir”

Bea Retamal aceptó la propuesta de Gerard para disfrutar de una cena juntos y los concursantes se reencontraron para aclarar su relación. Gerard, muy ilusionado por volver a ver a la valenciana se lanzó a darle un beso, pero ella rechazó haciéndole una cobra.

En la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado', Gerard reaccionó al ver las imágenes del incómodo momento y explicaba cómo se sintió: ''Es la primera cobra que me llevo en la vida y ha sido en la tele, pero bueno. Unas veces se gana y otras se aprende''.

Bea, también explicaba su reacción: ''Fue lo que me salió en ese momento, pero que no pasa nada. Estaba en una situación en la que estábamos hablando y fue como demasiado precipitado'', y continuaba: ''A ver es que me salió solo, vi que se lanzaba y dije ¿pero dónde va?''.

Iban Garcia le proponía a Gerard hacerle una cobra a Bea en plató, pero se negaba: ''Una cobra no, yo a Bea le haría otra cosa'', y provocaba que Bea se pudiese roja por la declaración.