Así ha sido la discusión entre los dos vecinos

Mayeli y Gabriella discuten por las bromas de anoche: “No es divertido”

Mientras los vecinos están relajados en el jardín, Gerard empieza a gastarle bromas a sus compañeras. Entre ellas, a Gabriella, a quien empuja en la hamaca en la que está tumbada y, sin querer, le rompe el micro. Algo que no ha sentado nada bien a la joven, que no ha dudado en recriminarle su actitud visiblemente molesta.

Gabriella se enfada mucho al ver el micro roto y Gerard bromea: ''A llorar a la llorería, lo siento, lo siento'', pero ella se enfada todavía más: ''No a llorar, no, Gerardo que a mí no me tienes que pedir perdón''.

''Que es que no paras, que era un niño chico aburrido y si te aburres, métete un palo, pero no toques los co*****'', comienza a gritarle Gabriella a Gerard, pero él sigue vacilándola.

Entre gritos y bromas, Gabriella se acerca a él y le tira el gel de la ducha, pero le da a otra compañera, que grita: ''Perdón, iba para Gerardo'', pero él sigue con sus bromas: ''Me ha intentado agredir. Ya hemos parado''.