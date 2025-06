Pelayo responde al reproche de Mercedes Milá y justifica su actitud durante la gala de 'Supervivientes'

Pelayo Díaz anuncia que es el nuevo colaborador de 'Tardear'

El pasado martes tuvo lugar la gran final de 'Supervivientes' a la que llegaron Borja González, Álvaro Escassi, Montoya y Anita Williams. En el plató estuvieron presentes el resto de concursantes que participaron en la edición, entre ellos Pelayo, quien según afirma en el programa de 'Tardear' Mercedes Milá, tuvo una cara de "reventado", al ver que uno de los compañeros con el que más se ha enfrentado en Honduras había conseguido llegar a Mediaset en helicóptero.

Aprovechando que el exconcursante es el nuevo colaboradora del programa de Verónica Dulanto y Frank Blanco, Pelayo responde al reproche de la presentadora y justifica su actitud durante la gala.

"Como te pongas en plan monja de la caridad..."

El superviviente entra en plató y saluda a la presentadora, quien se encuentra en videollamada comentando la gala del día anterior. "Estaba hablando de ti. Precisamente estaba diciendo que tenías en algunos momentos unos planos tan horrorosos ayer de enfado, de cabreo profundo, de odio...", señala Mercedes Milá. Y es que a la presentadora mítica de 'Gran Hermano' no le gustó nada su actitud. Sin embargo, Pelayo confiesa que también ha tenido otros momentos "de superviviente, máximo pescador y ganador de pruebas líderes".

Una respuesta que no le sirve a Mercedes Milá, quien responde tajante: "No me vengas con historias. Estoy hablando de la gala, no estoy hablando del resto". Teniendo en cuenta esto, Pelayo asegura que anoche "estaba en tensión" porque pensaba que iba a ganar su "favorito".

La presentadora no entiende por qué le molestaba la posibilidad de que Montoya ganase el concurso. "Yo tengo que decir que te admiro profundamente, siempre me ha encantado como has dirigido los realities porque sé que los vives y por eso respeto profundamente la opinión que tengas sobre mí, sobre Montoya o sobre quien sea en 'Supervivientes', porque sé que tú lo analizas de una manera objetiva y con criterio", apunta el colaborador.

Sin embargo, a Mercedes Milá le pilla por sorpresa su respuesta y le hace una petición: "Si los dos utilizamos un vocabulario de sentido del humor, vamos bien. Como tú te pongas en plan monja de la caridad y yo en plan mala, vamos a estar fatales". Una propuesta que acepta Pelayo porque sabe "quién ganaría la batalla".