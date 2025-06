Marta López estalla en directo: “Me tenéis harta, no vais a controlar mi boda”

TardeAR 17 JUN 2025 - 20:27h.

Marta López no sale de una polémica y se mete en otra en cuanto a su boda se refiere. Ahora, a 10 días del enlace, el diseñador del vestido, Jordi Dalmau, está indignado porque no logra que la colaboradora acuda a las pruebas… ¿Está su boda en peligro?

“Si Marta no viene el jueves, que es cuando tiene su... no sé cuántas pruebas ya le he dado, se va a casar con esto, con una bata”, asegura el diseñador que recibe a un equipo de ‘Tardear’ en su tienda.

“¿Cuántas veces ha venido Marta a probarse el vestido?”, se interesaba la reportera. “Una, la vez que eligió el vestido. Te puedo decir que va a llevar dos vestidos. Lo que nos va a sorprender más es con el primer vestido. Yo no esperaba que Marta hiciera esto. Si quiere ese vestido es porque está muy enamorada. Y el segundo no tiene ni idea de cómo es porque lo estoy haciendo yo a mi bola”, comentaba Dalmau.

“Ahora va en serio, ¿eh? No es tan divertido. Tiene más de 80 horas de coser ese vestido. Todo el fin de semana estaremos cosiendo y a ocho manos. Es un vestido que no lleva costuras y es supercomplicado de coser… Voy a estar cosiendo todo el día de la boda… en el altar”, decía el diseñador visiblemente enfadado.

El diseñador no aguantaba más y le mandaba un mensaje: “Mira, Marta, si tú el jueves a las siete no me vienes, lo primero que te mato. Lo segundo, después del jueves, el miércoles tienes que hacerte otra prueba. Te lo pido, por favor. O es que no llegamos, te casas, te lo juro, que te casas con el forro del vestido”.

La reacción de Marta en plató

Marta López reaccionaba en plató al ver el vídeo con las declaraciones del diseñador de su vestido de boda y se justificaba. “Es que yo confío tanto en él que sé que lo va a hacer muy bien. Pero que me salgan aquí regañando otra vez, es que no lo entiendo”, decía mientras confirmaba que solo había ido a una prueba.

Luis Pliego amenaza con cancelar la exclusiva

En toda esta polémica, entraba por medio Luis Pliego, director de la revista Lecturas y con el que ha pactado una exclusiva: “Marta, yo te estoy pagando una exclusiva porque luzcas un vestido bonito, una portada. Si te vas a casar con una bata, yo no te voy a pagar lo que hemos hablado. O vas a probarte el jueves o rompo el contrato”.

“Me parece increíble. ¿Queréis controlar lo que me pague la gente? ¿Queréis controlar a quién invito? ¿Queréis controlar la prueba mía? ¡Dejadme en paz! Tú no te preocupes, que yo iré bien guapa. Me tenéis harta ya, os lo digo en serio. Que no vais a controlar la boda”, estallaba Marta en plató.