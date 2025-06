Sthefany Pérez intenta animar a Maica contándole su propia experiencia y quitándole hierro al asunto: "No pasa nada"

Albert Barranco estalla contra Maica Benedicto por echarle en cara su comportamiento con otras mujeres: "¡Es que no avanzas!"

Maica Benedicto se siente muy mal porque cree que no ha defendido a Albert Barranco lo suficiente cuando todos le estaban atacando en la gala de 'Los vecinos de al lado', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS. La ex de 'Gran Hermano' compartió sus dudas y preocupaciones con Sthefany, que intentó quitarle hierro al asunto contándole su propia experiencia.

Cuando vio a Maica dudosa, Sthefany la animó a que compartiera lo que la preocupaba. "Le tendría que haber echado un capote", dijo Maica en referencia a Barranco. Su compañera le dijo que no se preocupara: "A mí me pasó con Tadeo cuando estuvo aquí. Yo me empecé a poner loca y nerviosa perdida y me dijeron que de primeras tenía que haber confiado en él porque no había visto pruebas. Empecé a atacarlo y todo el mundo empezó a atacarlo. No pasa nada, todos somos personas", comenzó.

Sthefany intenta animar a Maica

Luego le dijo que hay momentos en la vida en que no sabemos cómo reaccionar. "Te lo dice una persona que no sabía gestionar sus emociones y aquí me he dado autoterapia yo sola. Bueno, autoterapia de choque. Ahora siento que me puedo gestionar mejor, pero también he pasado por momentos en los que he dicho 'la he cagado", confesó.

"Somos seres humanos, no pasa nada porque uno cometa un pequeño error que no es ni error", terminó. Maica escuchó sus palabras y se las agradeció, aunque seguía sintiéndose culpable.

