'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, llega a su recta final. El lunes viviremos la gran final del programa y, en la gala de anoche, ya conocimos el nombre del primer clasificado: Gerard Arias.

Gerard se impuso en el juego de inmunidad y es el único de sus compañeros que no se enfrenta a la expulsión. Maica Benedicto, Sthefany Pérez y Albert Barranco están nominados y queda en manos del público decidir quién se va y quién pasa a la final.

Gerard Arias gana la prueba de inmunidad

La prueba de inmunidad fue de lo más reñida, pero un despiste de Albert Barranco hizo que Gerard acabara ganando. El ex de 'Mujeres y hombres y viceversa' se olvidó de coger las banderas de la prueba y, aunque hizo un menor tiempo que su compañero, no ganó por no haberla completado correctamente.

Finalmente Gerard Arias se alzó como vencedor y puede dormir tranquilo los cinco días que quedan hasta la final de 'Los vecinos de la casa de al lado, el relaity que puedes seguir 24 horas en exclusiva en Mitele PLUS.