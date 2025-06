Gabriella ha sido la quinta expulsada y se queda a las puertas de la final

Albert Barranco estalla contra Maica Benedicto por echarle en cara su comportamiento con otras mujeres: "¡Es que no avanzas!"

La gala de este miércoles de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, nos dejó los nombres de los cuatro finalistas. Gabriella Hahlingag fue la expulsada de la noche y se quedó a las puertas de la gran final, que será el próximo lunes.

"Los suscriptores de Mitele PLUS deciden a través de sus votos en la app que el vecino de la casa de al lado salvado de la expulsión sea... ¡Albert Barranco!", anunciaba Ibán García. El ex de 'Mujeres y hombres y viceversa' se impuso a Gabriella 68% a 32 %.

A pesar de ser la expulsada, la novia de Manuel González se mostraba contenta por ella y por su compañero. Luego se sentó con Ibán García para hablar de su concurso y repasar los mejores momentos.

Gabriella, de Maica Benedicto: "La quiero en mi vida y no lo sabía"

"Yo en el vecindario me lo paso muy bien jodiendo y luego riéndome con ellos. Pero me alegro porque voy a poder salir, voy a poder salir con mi novio y voy a irme de viaje", le contó al presentador.

Tras ver un vídeo con sus mejores momentos comentó que ella misma es "un cuadro" y "el payaso justiciero". A lo que Alejandra Rubio le respondió: "Eres la mejor, Gabriella".

Sobre el hecho de quedarse por segunda vez a las puertas de la final (el año pasado también fue la quinta expulsada del reality), dijo que le dolía, pero recordó también una frase de su madre: "Lo que es para ti, será. Y lo que no, no". Reconoció que lo ha dado todo y también cree que con su actitud ha conseguido que sus compañeros se hayan olvidado de sus dramas y de sus malos rollos de fuera.

De su paso por el programa se queda con dos cosas: "A Sthefany la conocía de fuera y tenía una pequeña amistad que se ha forjado más. Pero para mí lo mejor ha sido conocer a Maica. He conocido a una persona que quiero en mi vida y no lo sabía. Me rio mucho con ella, es súper divertida. Quiero una amiga así".

