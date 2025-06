A Sthefany le sienta muy mal que la vacilen mientras está cocinando

Sthefany Pérez decide no casarse con Tadeo Corrales en su simulación de boda: "No es el momento"

Compartir







La comida ha sido un gran agobio para los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, desde el principio de su convivencia. Ahora, a falta de cinco días para el final, parece que tienen de sobra... o al menos eso piensa Gerard Arias.

Sthefany Pérez estaba cocinando tras la gala, cuando Gerard intervino para decirle que echara más comida a la sartén, que había de sobra para los días que faltan hasta que se cierre el vecindario. Tras un vacile que a ella no le sentó nada bien, acabó gritando: "¡Nadie va a pasar hambre!". Gerard siguió vacilándola y riéndose, mientras ella seguía enfadándose más y más. Hasta que estalló: "¡No tengo ganas de aguantar tonterías cuando estoy cocinando yo!".

Maica Benedicto intenta que no le salpique el enfado de Sthefany

Ante el aumento de la tensión, Maica Benedicto hizo una pregunta sobre la comida, aunque pronto reculó: "Yo no toco nada, no vaya a ser que me pegues un grito. Ya lo que me faltaba esta noche", dijo, aludiendo a las broncas que había tenido con Albert Barranco en el plató. Sthefany intentó tranquilizarla, dejando claro que quien la ponía nerviosa eran Gerard y Albert Barranco, que estaban sentados en la mesa de la cocina: "Son los unga unga estos".

Gerard y Barranco siguieron riéndose un rato, diciendo que si no querían carne se la tomaban ellos y repartiendo las salchicas y los cebollinos entre ellos y las chicas.

No te pierdas los últimos días de convivencia en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir 24 horas en exclusiva en Mitele PLUS.