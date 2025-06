Compartir







'Los vecinos de la casa de al lado' reciben un nuevo mensaje del exterior, esta vez de Gabriella, la última expulsada. A escasos días de la final, la exconcursante confiesa que, en su opinión, Albert Barranco es el participante que menos merece ganar y explica sus motivos. Entre ellos, le recrimina su comportamiento con Maica. Tras ver el mensaje, Barranco responde.

Barranco y Maica se sitúan en el recinto para escuchar su mensaje: "Dejaría a Barranco fuera porque ha tenido ciertas actitudes con Maica y porque creo que al fin y al cabo, no se ha sincerado con ella. No ha dejado ver sus sentimientos, podría haber dado mucho más de el. Al resto veo que tienen muchas ganas de ganar el concurso"

Ante estas palabras, Barranco abandona el recinto para ir hacia sus compañeros y asegura que le da igual: "Yo sabía quienes eran sus ganadores. Y si dice que me ve desganado...no sé que ganas quiere que tenga con la gala que pasamos. Y de sincerarme...¿Qué más quiere que diga? No me queda nada más que decir, creo que me he pasado incluso".