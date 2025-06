Maica confiesa todo lo que le dijo una médium

Entre confesiones, diferentes secretos han ido saliendo, mientras Gerard hablaba de 'La isla de las tentaciones', Maica ha contado que una médium le dijo que iba a encontrar el amor a los veintiséis años en Madrid.

Maica explica detalladamente qué le dijo la médium: ''Me lo han dicho dos médiums, una me dijo que lo iba a encontrar a esta edad en Madrid, a los 26. Me dijo que era alto con los ojos claros''.

Y continúa confesándose: '' Y otra me dijo que le salía la carta del viaje, que viajaba mucho, que no sabía si era extranjero'', les cuenta a sus compañeros, emocionada.

Barranco no ha dudado en decir que puede ser él: ''Yo soy alto y tengo los ojos claros y también viajo ¿no sería yo?'', y a Maica le entra la risa.