Maica Benedicto le confiesa que se siente "fatal" después de haber dicho que prefería se quedara Gabriella

Albert Barranco le pide disculpas a Maica tras su última discusión: "He dicho cosas que no pienso"

Maica está bloqueada desde ayer porque no podía dejar de darle vueltas a cómo se comportó con Barranco en la anterior gala. Por eso, tras el taller de risoterapia, decide confesarle que, por orgullo, no le dio un abrazo cuando se salvó, pero que realmente se alegró mucho de que se quedase en 'Los vecinos de la casa de al lado'. "Me dolió tu forma de actuar ayer porque no la entendí", le ha contesta Barranco. ¿Cómo habrán acabado tras esta conversación?

Las disculpas de Maica a Barranco tras su comportamiento

Ante la atenta mirada de Barranco, la exgranhermana se sienta en el sillón del apartamento para hacerle una confesión a Barranco: "Ayer me sentí muy mal desde el momento en el que dije que quería que se quedara Gabriella". Maica confirma, tal y como apuntó él, que no le echó un cable: "Me sentí fatal".

En el momento de su salvación, sus actos no correspondieron con lo que ella realmente quería hacer: "Como estábamos enfadados, por orgullo ni te di el abrazo ni nada". Y es que, al no haber echó platós en sus anteriores realitys, la concursante asegura que no está acostumbrada a los comentarios de los colaboradores y por eso no sabe reaccionar en algunas ocasiones. En definitiva: "Tenía que haberte echado un cable. Me hubiera sentado fatal que te hubieras ido después de esa gala".