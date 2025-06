¿Quién es la pareja ideal de los vecinos?

¡Momentazo! Maica Benedicto y Albert Barranco se intercambian los papeles: “Somos Maico y Barranca”

Compartir







Maica y Barranco están manteniendo una conversación y confiesan qué prototipo de persona tienen en mente a la hora de buscar pareja y las respuestas han sorprendido y mucho.

Barranco le reprocha a Maica que nunca dice cómo es su prototipo, y ella se sincera: ''Es como Escassi más joven. No tengo prototipo en sí, es verdad que me gustan guapos...''.

Gerard se mete en la conversación y dice que su prototipo son mujeres altas, pero confiesa que nunca ha estado con una chica que sea muy alta, pero Barranco no lo entiende porque su ex, Alba, era alta.

Barranco, por su parte, dice que su prototipo son mujeres rubias, pero afirma que nunca ha estado con una rubia, y Maica cree que ''es la persona'': ''Me gusta mucho la persona, pero si no me gusta su forma de ser la veo hasta fea. Ahora, conozco a la persona, me gusta su forma de ser y me encanta, lo veo hasta súper guapo''.