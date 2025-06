Mayeli o Bayan: los concursantes se mojan y eligen a la 'villana' de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Sandra Salinas 23 JUN 2025 - 16:49h.

Compartir







Tras acusar a Gerard Arias de mentir sobre sus sentimientos por Alba, los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', se han sincerado y han elegido a su 'villana' de la edición. Todos han tenido claro que la decisión estaba entre Mayeli y Bayan, pero no se han puesto de acuerdo en su elección...

"Está entre Mayeli y Bayan disputándoselo muy a saco", decía Gerard nada más leer la preguntaba y Maica era la primera en mojarse: "No he convivido con Bayan, no sé por qué se le dice que es mala".

PUEDE INTERESARTE Maica le hace un conjuro a Gerard para quitarle la "golfería"

Para él, ninguna de la dos lo es y explicaba: "Bayan discutió mucho con Mayeli, luego con varios de la casa y se la pintaba como villana, pero Bayan es una gran persona".

Sthefany coincidía con él, cree que a su compañera se le puso "el cartel de maléfica" pero no lo es: "Sí que es verdad que le pasa como a mí, que suelta cosas sin pensarlo pero tiene un corazón súper bonito, súper grande y no se merece tanto hate que ha recibido de fuera. Yo tengo que decir que, para mí, Mayeli ha sido villlana, no pienso que sea súper mala persona, pero sí ha tenido actitudes de mala persona".

Sin embargo, para Maica, lo que le pasa a Mayeli es que es una persona "muy pasional", que por ello "discute mucho" y en mitad de estos conflictos: "No sabe frenar". Sin embargo, tanto Gerard como Sthefany tienen claro que esto no es ser pasional...