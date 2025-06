Sandra Salinas 23 JUN 2025 - 15:04h.

La última noche en 'Los vecinos de la casa de al lado' ha dado pie a confesiones. Maica Benedito y Sthefany Pérez creen que Gerard Arias ha mentido en lo que se refiere a Alba, su expareja, pero él tiene muy claro que no...

"Pienso que has mentido mucho cuando se te decía que te acordabas de Alba y creo que tú no lo has aceptado por cómo se ha sucedido todo con ella, pero creo que te has acordado mucho", decía Maica a su compañero pero él reaccionaba de inmediato: se ha acordado de su exnovia y lo ha dicho, pero su decisión es firme: no va a volver con ella.

"Creo que hay ahí aunque sea una pequeña llama", insistía Maica pero él reiteraba que no, de hecho, le decía: "Ya no me acuerdo de nada".

Sin embargo, Maica no es la única que lo piensa, Sthefany también se mostraba convencida y cree que lo que ha pasado con Bea en el reality tiene algo que ver: "Tú con Bea has conectado tan bien que se nota, no tienes ni que decir que te encanta, se ve que los dos se ven..."

Gerard, firme en su decisión con respecto a Alba

"La has echado de menos y, por tu coraza, no has querido aceptarlo", le replicaba Maica y Gerard respondía una vez más que aunque ha tenido momentos en que recordar a Alba le daba "ganas de llorar", ahora no le sucede: "Hay que hacer caso al corazón, pero también a la cabeza cuando ves que os estáis haciendo daño, lo mejor que puedes hacer es cortar, cerrar le he hecho caso a mi cabeza que me ha dicho ese no es el camino".