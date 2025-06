Maica le hace un conjuro a Gerard para quitarle la "golfería"

Así ha sido el momentazo entre Gerard y Maica

El increíble susto de infarto de Gerard a Maica: ''Me acabas de intoxicar a cortisol''

Gerard está en el jacuzzi y Maica sale al jardín con su varita mágica porque decide hacerle un ritual a Gerard para quitarle la "golfería" y ayudarle a encontrar el verdadero amor.

Maica le pregunta a su compañero: ''¿Te gustaría tener novia?'', y empieza a hacerle el ritual: ''Alineo todos los astros universales, alineamos la energía amorosa'', y él se ríe: ''Estoy notando la vibra'', empieza a bromear como si el ritual estuviese haciéndole efecto.

''¿Cómo te sientes?'', le pregunta Maica, y Gerard bromea: ''Me siento cambiado. Ya no quiero chicas, solo tengo ojos para una...Bea''. Maica sigue: ''Es lo que te pasaba, no es que no apareciera el amor de tu vida''.

''Creo que me has quitado mi miedo al compromiso, me siento diferente, lo has sacado de mí, lo he notado'', sigue bromeando Gerard, y Maica le pide a Barranco que se meta en el jacuzzi con él.

Pero acto seguido, los dos se lo toman a risa: ''Saca la golfería de nuestro cuerpo'', Maica sigue con el ritual, pero al final acaba cansándose de que Gerard y Barranco le tiren agua del jacuzzi y decide meterse al apartamento de nuevo: ''No os enamoréis, que os den, adiós''.