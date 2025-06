¿Qué amistades se conservarán después de 'Vecinos'?: los colaboradores creen que "muy pocas"

Telecinco.es 26 JUN 2025 - 13:22h.

Lucía Sánchez, Alexia Rivas y Suso Álvarez, colaboradores del reality opinan de las chances que hay de que se conserven los vínculos

Además, las primeras palabras de Maica tras ganar y lo que hará con el premio

¿Amigos fuera de cámara? Los colaboradores de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ lo tienen claro. El reality ha llegado a su fin, las luces del plató se han apagado y la casa de al lado se queda, por fin, en silencio, con Maica Benedicto como la gran ganadora. Pero antes de cerrar del todo la puerta, los colaboradores Alexia Rivas, Lucía Sánchez, Suso Álvarez y Miguel Frigenti responden una pregunta clave: ¿qué amistades seguirán vivas una vez terminada la convivencia televisada?

La pregunta no es inocente. Después de semanas compartiendo opiniones, defendiendo a sus favoritos y, por supuesto, intercambiando alguna que otra discusión, los lazos que se formaron en 'Los vecinos' fueron puestos a prueba constantemente. ¿Hay química real más allá de la convivencia obligada en el reality show?

"Ninguna" afirma, entre risas, Lucía Sánchez. En este vídeo exclusivo no es la única que reflexiona con humor sobre lo que dejó está edición del programa: "Cuando vives un reality, lo vives muy intensamente, y yo lo entiendo porque lo he vivido en mis carnes", agrega.

"Muy pocas", dice Alexia Rivas, un poco más optimista que su compañera. Para ella, estas relaciones son por rachas. "De repente son amigas un mes, pero se cruza un tío y se lía con el que le gusta a la otra y entonces se va todo a la mierda", concluye.

El colaborador y ex-concursante de realities Suso Álvarez también pone el foco en la intensidad con la que se viven estos programas: "Yo ,cuando iba a un reality, pensaba: 'esta amistad es para toda la vida'. Pero también es cierto que el devenir de la vida y las responsabilidades de cada uno te va alejando sin que pase nada malo".

Los colaboradores no solo se expresaron sobre las relaciones, sino también se animaron a definir la segunda temporada de 'Los vecinos de la casa de al lado': “‘Explosiva’, ‘catarsis’ y ‘mucho cuerno’, fueron algunas de las palabras utilizadas.

Lucía Sánchez opinó con humor que esta edición “ha sido un putiferio intenso… mucho cuerno, mucho ‘me lío con esta, me lío con la otra’”, y Alexia Rivas la calificó de “explosiva y con muchísima información”, con un ritmo tan acelerado que “te pierdes un solo día y parece que han pasado dos meses”.

