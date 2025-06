Maica se emociona tras ganar y pensar en su madre, también revela que espera mantener la conexión especial con Barranco, con quien ha vivido una intensa historia de complicidad, sentimientos y altibajos dentro de la casa, ¡dale play!

Maica se convirtió en la flamante ganadora de la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado', y lo primero que hizo fue recordar a su mayor apoyo fuera del concurso. En exclusiva para Telecinco.es, confesó con lágrimas en los ojos: “A mi madre”, al ser preguntada por la primera persona a la que va a escribir tras la victoria. También reveló lo que le dirá nada más hablar con ella: “Que al final, pues, lo he conseguido. Que a la tercera bala vencida y que nunca hay que dejar de luchar”, dijo, visiblemente emocionada.

Tras casi un año encadenando realities y aislamiento, Maica hizo balance y también habló de los vínculos y amistades que se lleva de la experiencia: “Espero que la de Barranco. Luego Mayeli, Gabriela y mis compañeros, esos han sido los más afines. Y bueno, luego espero que todos los demás… no he tenido ningún problema así grande. Steff Fillerard también me encantaría tenerlos fuera. Tadeo, por supuesto, también”.

Su mención a Barranco no pasó desapercibida. Ambos han protagonizado una historia de acercamiento que el público ha seguido desde el inicio del programa, entre juegos, bromas, besos y momentos de complicidad. Desde el “juego de la botella” con chupetón incluido hasta risas compartidas mientras hacían las maletas, su relación ha estado marcada por la química y las emociones.

A pesar de haber vivido altibajos —incluyendo una etapa de distanciamiento—, Barranco llegó a sincerarse con ella antes de salir del concurso, reconociendo que le gustaba y pidiéndole perdón por sus formas. Ella aceptó sus disculpas, valorando su sinceridad. De hecho, el cuarto finalista llegó a conocer a la madre de Maica en la recta final del programa, un momento cargado de simbolismo.

¿Habrá futuro para ellos fuera del reality? Maica ha dejado la puerta abierta a seguir construyendo ese vínculo, sea en forma de amistad… o de algo más. ¡Dale play!

Con la voz entrecortada, los ojos anegados en lágrimas y el corazón a mil, Maica compartió en exclusiva con esta web sus primeras palabras tras escuchar su nombre como ganadora. "Estoy en shock", repetía, aún temblorosa, mientras intentaba asimilar lo que acababa de ocurrir. "Cuando estaba en el duelo, se me vinieron muchos recuerdos de 'Gran Hermano Dúo'. Pensé que la ganadora iba a ser Stefi. Pero… he sido yo. Es muy fuerte. Ya estoy aterrizando, pero aún no me lo creo", confesaba, completamente superada por la emoción. ¡DALE PLAY!