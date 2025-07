Lara Guerra 03 JUL 2025 - 22:06h.

Hace cinco años comenzó la primera edición de 'La isla de las tentaciones' el reality que cambiaría por completo no solo el destino de estas cinco parejas, si no también la del resto que ha ido conformando las siguientes temporadas. Un día volaron hasta República Dominicana con el objetivo de fortalecer su relación, sin embargo, muchas de ellas se dieron cuenta que la persona que estaba a su lado no era verdaderamente el amor de su vida.

Todo esto ocurrió con Bayan Al Masri y Eros Vidal, una de las parejas que participó en la octava edición de 'La isla de las tentaciones'. Se conocieron a través de amigos en común, pero su relación estuvo marcada por infidelidades y celos, una pareja que no consiguió remontar en su temporada y finalmente abandonaron por separado esta experiencia.

'Tentaciones Summer' es un programa en el que se recuperan los mejores momentos de cada una de las ediciones de 'LIDLT'

Ahora, ha llegado 'Tentaciones Summer', un programa de Sandra Barneda en el que el formato recupera sus momentos más icónicos, intensos, impactantes de las distintas ediciones del reality show. Bayan no ha dudado en no perderse este programa y ha querido compartir una reflexión en sus redes sociales recordando su paso por esta isla: "Van a volver a poner los momentazos de 'La isla de las tentaciones en Telecinco, empieza por la primera y la mejor edición. Solo los que lo hemos vivido entendemos muchas cosas, tanto buenas como malas".