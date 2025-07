Refrescamos tu memoria con el momento en el que Mayka Rivera se puso al límite y decidió dar el paso de besar a su soltero

El día que España conoció a Rosito, el oso de peluche de Mayka Rivera: "Como me ponga los cuernos, lo quemo"

Mayka Rivera y su soltero Óscar continuaban acercando posturas durante su estancia en Villa Playa, sobre todo desde que la murciana se sinceró sobre cómo se sentía cuando estaba cerca de él. Por eso, durante su momento más íntimo hasta el momento en el jacuzzi, ella le confesaba que "actuaría diferente" si no estuviesen las cámaras grabándoles en ese preciso momento.

Ella le preguntaba a su soltero si quería que pasaran la noche juntos aunque su respuesta afirmativa dejaba a cuadros a Mayka: "Si no me conoces". "Esto es la vida real y cuando conoces a una persona, si te gusta es porque te pone", señalaba la murciana en el confesionario.

Su acercamiento en el jacuzzi y la tensión entre ambos acabó convirtiéndose finalmente en su primer beso. "Me ha encantado porque ha sido súper bonito. Estoy 100% feliz y no quiero que esto acabe", afirmaba a solas con las cámaras. A Mayka le tenía "flipando" la situación tanto que pensaba que estaba "en un sueño o en una película".

Tras este momento, la pareja de Pablo no cerraba las puertas a que su relación fuera a más, aunque no era lo que tenía en mente en aquel momento.

Mayka Rivera se sinceró previamente sobre sus sentimientos

La murciana sentaba antes de que sucediera su primer beso a Óscar en el sofá para confesarle que se sentía atraída por él y que eso era algo que se notaba. Por eso, quería dejarle claro que no podía tener nada con él porque en ese momento tenía pareja.

El soltero, por su parte, le aseguraba no había "ninguna prisa" porque quería seguir conociéndola y lo que veía en ella le llamaba la atención. Por otro lado, ella le dejaba claro que, aunque quería a su novio, no le cerraba la puerta al soltero: "Si él me falla, yo quiero estar contigo". Y es que a Mayka le gustaba tanto su comportamiento, como su forma de ser y su físico. Al final, ella le señalaba que no se podía despegar de él ni aunque se lo pidiera porque se sentía "a gusto".