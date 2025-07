Te recordamos cómo fue la hoguera de confrontación de Inma y Ángel: un romántico reencuentro repleto de emociones

La pedida de mano de José a Adelina que se recordará para siempre en los libros de historia de 'La isla de las tentaciones': "¿En serio?"

Compartir







Sandra Barneda llegaba a Villa Montaña para pedirles a sus residentes un momento a solas con los chicos y así poder comunicarle algo muy importante a uno de ellos: Ángel. Y es que, la primera hoguera había sido, en general, una noche muy dura para sus parejas pero en especial para la suya.

Tal y como le mostraba las imágenes, Inma había tomado la determinación de pedirle a la presentadora una hoguera de confrontación. Ángel, nada más verlo, se derrumbaba: sentía miedo al no saber el motivo que le había llevado a ello. "Verla así la primera hoguera te mata", confesaba en su momento a solas con las cámaras. Solo le quedaba la opción de esperar a ver qué sucedía en su reencuentro.

La hoguera de confrontación entre Inma y Ángel

La presentadora le daba la bienvenida a la andaluza y ambas esperaban a descubrir si su pareja había aceptado la invitación, aunque la respuesta no tardó en llegar pues Ángel apareció caminando cabizbajo por el pasillo de arena de la playa.

Nada más verse, ambos no fueron capaces de aguantar las lágrimas: estaban muy emocionados. Y es que el andaluz aseguraba haber sentido miedo al no saber cuál iba a ser la reacción de su pareja: "Ese abrazo es el más importante de mi vida, el más bonito y lo voy a recordar siempre".

Los motivos que le habían traído hasta aquí no eran para nada los que él se pensaba: "No podía estar sin verte, lo he estado pasando muy mal. He intentado estar súper bien pero no he podido". "Ahora lo tengo más claro todavía que es la mujer de mi vida", le decía Ángel mirándole a los ojos mientras los dos se prometían no volver a separarse nunca más.

Aún así, Sandra Barneda tenía que hacerles la gran pregunta: ¿Cómo querían abandonar ‘La isla de las tentaciones’? Juntos, separados o en acompañados de una nueva pareja. Los dos lo tuvieron claro: "Juntos siempre". "Ha triunfado el amor y nos vamos juntos de la mano y no nos vamos a separar nunca más", aseguraba Inma a la cámara.