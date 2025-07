¿Te acuerdas de Rosito, el peluche de Mayka Rivera en 'La isla de las tentaciones' 2? Te mostramos cómo fue su primera aparición en televisión

Si has llegado hasta aquí, probablemente sea porque eres un fiel seguidor de 'La isla de las tentaciones' y no te perdiste ni un momento de la segunda edición. Si no, te contamos quién es Rosito, el peluche de Mayka Rivera que hizo historia en el programa por algo que, más tarde, recordaremos.

Mientras, te mostramos cómo fue su presentación ante España en su primera aparición en televisión cuando Pablo, pareja de la murciana, se lo enseñó a dos de las solteras con las que compartía estancia en Villa Montaña.

En una noche de fiesta, dos de las amigas de Pablo en su aventura en República Dominicana decidían llevar al murciano a su habitación para darle las buenas noches sin saber que en ese momento conocerían a alguien muy especial: Rosito.

Al verlo, Dorothy señalaba al peluche situado encima de la balda de su cuarto. "Como me ponga los cuernos con el Óscar, lo quemo. Lo quemamos todos juntos", afirmaba Pablo. Una propuesta que le sonó demasiado bien a las solteras.