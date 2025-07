¿Te acuerdas de Rosito, el oso de peluche de Mayka Rivera? Aquí te mostramos cuál fue su trágico desenlace en la hoguera final

Pablo llegaba a su hoguera final cruzando el pasillo con un plan entre las manos, literalmente, que posaba en el suelo del atril nada más sentarse. Sandra Barneda, quien se encontraba esperándole, le da la bienvenida y le pregunta quién o qué le acompañaba aquella noche. "Llevo un regalo que me hizo Mayka y bueno, quiero que vea que lo sigo teniendo a pesar de todo y ahora pues le diré algunas cosillas sobre Rosito", señalaba.

Éste es un osito de peluche que su pareja le había metido a escondidas en su maleta antes de adentrarse en esta aventura para que se acordase de ella en República Dominicana y al que le presentó a sus compañeras de villa hacía unos días. "Rosito significaba nuestra relación, el amor... Ella me lo dio y así estaríamos conectados", revelaba su pareja.

"Como tú, he hecho lo que me ha nacido"

Es entonces cuando llegaba Mayka a su hoguera final: Ambos se saludaban, aunque Pablo no tenía claro si en verdad debería haberlo hecho después de que le fuese infiel con Óscar. Su pareja pedía un segundo para hacer una cosa y, tras preguntarle a la murciana, si se acordaba de su oso de peluche, procedía a levantarse y lanzarlo a la hoguera. "No hagas eso, Pablo. ¿De qué te vale hacer eso?", le preguntaba Mayka con cierta tristeza en su voz. "Eso me vale porque eso son mentiras y yo las mentiras aquí las dejo atrás hoy", afirmaba su pareja. "¿Eso es mentira? Eso es mi vida que lo tengo desde que era pequeña. Mentira eres tú desde el minuto uno", respondía la murciana.

Es en este momento en el que los reproches empiezan a volar entre la pareja: "Con el primer payaso que te ha regalado los oídos te has medio con él en la cama". Sin embargo, Mayka considera que lo único que ha hecho es hacerle feliz, cosa que su pareja no había conseguido en tres años de relación. "Yo te dije antes de entrarte que si yo tenía sentimientos reales por una persona, tú lo ibas a ver", le recuerda la murciana.

Mientras ellos se enfrentan, "Rosito está quemándose", señalaba la presentadora. "Pues para mí supone que todos los lazos que haya podido tener con él los corta de raíz y, aparte, que es un maleducado y que no tiene vergüenza de lo que acaba de hacer porque sabe que ese oso para mí significa mucho porque yo toda mi vida con él y a él le ha dado igual y lo ha quemado", afirmaba Mayka, "Como a otros le ha dado igual otras cosas", contestaba Pablo.

Al final, su pareja tomó esta determinante decisión por un motivo: "Me lo dio diciéndome que mientras yo lo tuviese en la habitación conmigo, íbamos a estar juntos, pero cuando yo vi los vídeos de ella haciendo la cucharita en la cama con otro tío y durmiendo con otro, para mí eso tiene el valor de no sé de eso que has visto".

Aunque la murciana le recrimina que podría habérselo devuelto directamente, Pablo le respondía: "Mira como tú, he hecho lo que me ha nacido. Tú me has hecho daño a mí, yo he hecho daño al oso, lo siento mucho".