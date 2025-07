Si no te acuerdas por qué Marta Peñate y Lester Duque pusieron punto final a su relación de 11 años, aquí te lo recordamos

El momento en el que Marta Peñate lanzó su viral "pinocho" a Lester en su primera hoguera de 'LIDLT 2': "Encima se autoengaña"

Lester se acercaba hasta la que había sido su pareja durante 11 años, quien le esperaba sentada en el atril de la hoguera y no podía evitar derrumbarse al verle: su vida estaba a punto de cambiar y ambos eran conscientes de ello.

Tras un momento de silencio, Lester se aventuraba a preguntarle cómo estaba. Cuando esta le respondía de vuelta, el canario contestaba: "No tan bien como tú". Es en este momento cuando se alzaban en pie de guerra. "¿Tú qué sabes cómo estoy yo? En mi corazón hace tiempo que no estás pero, ¿en mi mente estás?", le cuestionaba Marta.

Los reproches no tardaron en llegar: desde el poco tiempo que la canaria había tardado en serle infiel con Dani hasta la actitud de Lester que llevó a la canaria a enfrentarse con su tentadora nada más llegar a República Dominicana.

Sandra Barneda trataba de reconducir su hoguera llamando a la calma y preguntándoles qué habían sentido al verse pues llevaban mucho tiempo sin estar juntos en el mismo lugar. "Dolor. Estoy viendo a una persona que no conozco de nada después de 11 años", respondía Lester. "Como ahora me quiero, no me reconoce. Me arrastraba como un caracol detrás tuya, estabas acostumbrado a la babita de Marta", contestaba la canaria.

Sin embargo, los reproches volvían a nacer y la competición por ver quién le fue infiel a quién antes. "Yo hice lo que me dio ganas de hacer sin ver imágenes", aseguraba Marta. "La cagaste. Si vienes quemada haberme dejado antes de venir aquí, haber usado la cabeza", le recriminaba quien era su pareja.

Las lágrimas de la pareja ante el final de su relación

Pero no todo fue enfrentamiento, Lester también mostraba su parte vulnerable confesando cómo se sintió al ver a su pareja con el soltero: "Se me partió lo que tenía dentro. Vi algo que no me esperé ver nunca. Ni yo, ni nadie". Y es que, si Marta hubiese visto que Lester estaba tratando de luchar por la relación, ella aseguraba entre lágrimas que no hubiese cruzado el límite con su tentador.

Por eso y por todo lo vivido, la canaria se agachaba ante él para tratar de dar un final merecedor de una relación de once años: "Tú el bien me lo diste al principio de la relación, todo lo que vino después fue males. Pero al principio me aportaste alegría, confianza, como tú eres como amigo. Como amigo no dudo que seas maravilloso pero como novio has sido un desastre". Una frase con la que se derrumbaba su pareja.

"Tú nunca me llorabas, Lester. No llores", le pedía con lágrimas en los ojos Marta. "La culpa es mía en cierta parte por no haberte dejado antes. Yo reconozco mi culpa. Me hacía falta para no volver nunca más", confesaba la canaria. "Si estaba todo fatal, haberme dejado en Las Palmas y no haberme traído aquí para hacerme eso. Si lo que querías era acabar con nuestra relación, lo conseguiste", le afirmaba Lester.