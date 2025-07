Recordamos el momento en el que Melyssa Pinto se escapó de su villa para ir a ver a Tom Brusse en busca de explicaciones

Tras el duro golpe emocional en su primera hoguera, la decepción de Melyssa con su pareja era tal que a la vuelta a la villa no pudo parar de derramar lágrimas pensando constantemente en las imágenes que habían visto sus ojos. En su momento a solas con la cámara, aseguraba que lo único que podía hacerle feliz en ese momento era ver a Tom y que éste le diese una explicación lógica a su comportamiento. De hecho, en la intimidad de su habitación, le pedía al equipo que le concediesen ese privilegio.

Sin embargo, en el fondo ella era consciente de que no esto sucedería porque una de las normas de la experiencia era no verse en toda la aventura. Así que tomó la justicia por su mano y tomó una decisión que dejó a toda España boquiabierta: Melyssa Pinto se escapaba de su villa para ir en busca de Tom Brusse sin saber que este icónico momento se convertiría después de su emisión en un 'trend' imitado por muchos de los seguidores del programa.

"Yo a ti te tenía que decir en tu cara..."

Al cabo de unos minutos, sus compañeros de villa se daban cuenta de lo que acaba de suceder: Melyssa acababa de abandonar la casa en busca de su pareja. Lo que nadie se esperaba es que, sin ningún tipo de indicación, la participante acabase encontrando este lugar.

"¡Tom Brusse!", se escuchaba a lo lejos. Él y sus compañeros se quedaron extrañados al escuchar una voz familiar, hasta que de repente se vieron cara a cara. "Eres un desgraciado. Lo he visto todo que lo sepas, nunca más me vas a ver en tu vida. Eres un desgraciado, he visto cómo te lamían el cuello. He visto cómo te tirabas encima de Sandra y me da igual porque eres un desgraciado", le incriminaba Melyssa.

Él trataba de explicarle a su pareja que todo era parte del juego, pero no consiguió convencer de lo que sus ojos le mostraron durante la primera hoguera: "¡Que no es un juego que yo no he hecho nada!". Y es que hay imágenes que a Melyssa se le quedaron grabadas: "¿Qué haces preguntándoles que si duermen desnudas?".

La pareja de Tom Brusse solo había ido a recordarle todo lo que habían hablado antes de entrar a la aventura: "Te dije que no te aguantaba ni una. La relación se ha terminado, ¿lo has entendido?".

Sandra, la soltera con la que más afinidad sentía su pareja, entraba en el enfrentamiento para aclararle a su novia que Tom no había hecho nada, pero Melyssa continuaba siendo fiel a lo que había visto.

Él, por su parte, trataba de recordarle qué hacían en el reality: poner a prueba su amor para dejar atrás los celos, pero a Melyssa no le parecía que su comportamiento en la villa fuese la mejor forma de conseguirlo.

Es en este momento en el que Melyssa daría un 'speech' que se convertiría en uno de los 'trends' más virales en redes sociales de aquel verano: "Yo a ti te tenía que decir en tu cara que eres un desgraciado y que a mí no me vuelves a ver en tu vida. ¿Ves mi cara? He pasado 48 horas sin dormir".

El motivo espiritual por el que Melyssa Pinto encontró Villa Montaña

Melyssa Pinto volvía a Villa Playa y les confesaba a sus compañeros todo lo que acababa de suceder: "Le he dicho de todo y ahora me siento mal". De los nervios, a penas era capaz de recordar la conversación que acababa de mantener con Tom Brusse y, a pesar de ser consciente de que estaba prohibido visitar la villa de los chicos, Melyssa les aseguraba que era algo que necesitaba hacer aunque no le haya servido de nada después.

Cuando logró tranquilizarse, les contó a sus compañeras cómo había sido capaz de encontrar el camino hasta su pareja: "No te lo vas a creer. Yo he empezado a hablar al cielo diciendo 'Abuelo, dame una señal' y luego 'Guíame'”. Una información que dejó "flipando" a Melodie.

Antes de irse a dormir, Melyssa Pinto aprovecha para agradecer tiernamente a su abuelo su ayuda dándole un beso a su foto: "Abuelito estás conmigo, yo lo sé".