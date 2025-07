Laura Ceballo 30 JUL 2025 - 09:00h.

El tentador se encargó de mostrar su apoyo a la andaluza en sus momentos de bajón

Así reaccionó Lucía Sánchez al descubrir la doble infidelidad de Manuel González en la hoguera: "Me ha vuelto a humillar"

Lucía Sánchez y Manuel González llegaron a la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' dispuestos a poner a prueba su amor y superar la aventura. Pero todo cambió cuando se separaron. Manuel conocía a todas las solteras de 'Villa Playa' y no tardaba en caer en la tentación.

La primera con la que se besó fue Stefany. Pero, de pronto, Sandra Barneda anunció la llegada de una nueva tentadora. Fiama aparecía por sorpresa y Manuel cometía entonces su segunda infidelidad.

Una doble traición que Lucía no tardó en descubrir. Tras ver la realidad con sus propios ojos en la hoguera, la andaluza regresaba a 'Villa Montaña' con un objetivo muy claro: no iba a llorar más por él. Pero, a pesar de sus intentos, no logró cumplirlo. Y, en esos momentos en los que se desmoronaba, contó con el apoyo de Isaac Torres.

En una nueva hoguera, los chicos se enfrentaban a nuevas imágenes de sus novias. Sandra Barneda anunciaba a Manuel que había imágenes de Lucía para él. De primeras se encontraba con una Lucía que aparentemente había cambiado el chip: "¡Ya no soy la princesita de la villa, ahora soy el pu*** verbenero!".

Lucía aparecía disfrutando de la fiesta, bailando con los tentadores y totalmente despreocupada: "¡Yo no me he visto en esta en mi vida! ¡Nunca me he sentido tan libre!". Al verlo, Manuel se mostraba bastante conforme: "Prefiero esto a verla hundida. Si te digo lo contrario sería ya de malísima persona".

Isaac Torres, a Lucía Sánchez: "Tranquila, mi amor"

Pero las siguientes imágenes mostraban a Lucía viniéndose totalmente abajo: "Ay, mi Manuel... Yo le quiero. Aunque él me lo haga, yo no se lo quiero hacer porque le quiero". Pero ahí estaba Isaac para consolarla: "Mi Luci preciosa. No te sientas mal, porque el pavo no te respeta, no te valora y te está pisando por el suelo. Tranquila, mi amor", le decía mientras no paraba de abrazarla.

Manuel no tardaba en reaccionar al verlo: "El lagartija... Opina de todo. Es medio tonto, hombre. Eres tonto del culo, hombre", decía al ver a Isaac consolando a Lucía en su habitación.