Laura Ceballo 30 JUL 2025 - 09:00h.

La andaluza no dio crédito y sus compañeras se quedaron igual de alucinadas que ella: "Es patético"

Manuel González se estrenó en República Dominicana cometiendo una doble infidelidad: "La he liado"

Compartir







Lucía Sánchez y Manuel González fueron, sin duda, dos de los grandes protagonistas de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'. Su paso por el programa estuvo marcado por las infidelidades de él, que no tardaron en llegar, y por el desconsuelo de ella. Y es que el andaluz se estrenó en República Dominicana ni más ni menos que con una doble traición.

Tras besarse con Stefany, una nueva tentadora llegaba por sorpresa a 'Villa Playa'. Fiama se convertía en toda una sorpresa para Manuel, que no pudo evitar caer en la tentación en cuanto ambos compartieron unos momentos de conexión.

PUEDE INTERESARTE El detalle que pasó desapercibido en la villa: Lucía Sánchez y Marina García se fijaron al mismo tiempo en Isaac Torres

Como era de esperar, todo esto no tardó en llegarle a Lucía. Las chicas se enfrentaban a una nueva hoguera y Sandra Barneda tenía, en efecto, imágenes de Manuel para ella. De primeras, le veía manteniendo una conversación con Stefany. Después de la charla vinieron los juegos, los bailes y, finalmente, el beso en la hamaca de la piscina.

Lucía se echaba las manos a la cara: "Yo sí que no voy a llorar más. Es patético. Patético, que ya me lo había demostrado antes, pero ahora lo es más. No me lo esperaba. Yo estaba más tranquila hoy, que en la otra hoguera. Yo no me lo esperaba". La presentadora le anunciaba entonces que había más imágenes para ella, que se atrevía a vaticinar: "Se la ha tirado, vamos".

Lucía Sánchez: "No quiero ver más imágenes"

Lo que no se esperaba es que iba a ver con sus propios ojos una segunda infidelidad de su novio... ¡En la misma noche! Al ver cómo llegaba Fiama a la villa y se besaban prácticamente nada más conocerse, Lucía ya terminaba de alucinar y, con ella, todas sus compañeras: "Es un mierdas. Me ha vuelto a humillar, me siento una porquería, pero a la vez siento que él es más porquería que yo", comenzaba.

"Yo valgo más que él y yo no le he faltado al respeto en mi vida", continuaba. Sandra Barneda le adelantaba que había más imágenes para ella, pero tomaba una decisión: "No quiero verlas, por favor, no estoy preparada para verlas, no quiero".