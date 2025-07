Te recordamos cómo fue la llegada de Manuel González a Villa Playa en su edición de 'La isla de las tentaciones'

Tan solo unos días después de que Manuel González se separase de la que era su pareja en aquel entonces y ésta le advirtiese con una de las frases más virales hasta la fecha de 'La isla de las tentaciones', el gaditano tenía una noche loca que pasaría a la historia del programa.

Y es que, la entrada de Fiama Rodríguez a Villa Playa alteró las hormonas de Manuel, quien durante una fiesta se acercaba a la recién llegada para hacerle una confesión: "A mí la que más me puede poner contra las cuerdas es Stefany, pero yo no contaba contigo. Yo te he visto entrar y he dicho 'Pa' mí'". Sin embargo, la canaria le advertía: "Cuidado que tienes a tu piba detrás y si te escucha diciendo eso, le va a molestar". Una advertencia que al gaditano le dio exactamente igual.

Stefany, por su parte, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo ante sus ojos. "Me has abandonado", le decía, una actitud que no apeteció a Fiama: "A mí las historias de celos me aburren, así que vete con él". No obstante, Manuel ya tenía su objetivo fijado.

Por eso, decide invitar a la canaria a ir detrás de la pared del salón de la villa donde nadie pudiese verles. "Ahí estamos ya en terreno megapantanoso", le señalaba ella. Es en ese momento en el que los dos se besaban apasionadamente.

Entonces llegó su segunda infidelidad

Tras este suceso, ambos volvieron a la fiesta donde todos les esperaban, incluido Stefany. "Yo estaba esperando que tú vinieras", le dijo al oído a la soltera. "Yo he estado con Fiama muy a gusto, ha surgido un beso y cuando solté a Fiama y me fui para el otro lado, me olvidé. Para qué te voy a engañar", confesaba en su momento a solas con la cámara. Razón por la que finalmente se iba con Stefany a las hamacas y cruzaba el límite nuevamente.

"Pienso en el daño que le puedo hacer a Lucía"

A la mañana siguiente, sus compañeros de edición se acercaban hasta su cuarto para saber cómo se encontraba. "La he liado, pero es que la he liado por doble porque si te lías con una tía... pero es que te lías con dos en una noche", les señalaba a sus amigos. "Una vez que la líes, ya da igual si la lías por doble o por triple. Yo es lo que creo", le decía Hugo.

Al fin y al cabo, Manuel le daba vueltas a cómo se sentiría su pareja al verlo: "Pienso en el daño que le puedo hacer a Lucía. Ella se va a sentir super defraudada conmigo y va a decir 'Éste tío me la ha jugado, no vale un duro'".

El primer beso de Fiama no fue a Manuel González

Aunque el beso que más se recuerda por la polémica que causó fue el suyo con Manuel González, lo cierto es que Fiama Rodríguez se había fijado en otro chico a su llegada a Villa Playa y así lo demostró en uno de los juegos.