Laura Ceballo 01 AGO 2025 - 09:00h.

La tercera edición de 'La isla de las tentaciones' trajo consigo una auténtica historia de amor. Hugo Pérez y Lara Tronti fueron todo un ejemplo de que, cuando hay amor, todo se puede. Y es que los gallegos superaron todos los obstáculos y consiguieron poner fin a la aventura más enamorados que nunca y sin haber caído en la tentación.

Su hoguera final fue de lo más emotiva. Y es que la pareja protagonizó uno de los momentos más románticos de la historia del programa. Nada más reencontrarse, no pudieron evitar abrazarse y Hugo no dudó en darle un beso y decirle que estaba "preciosa".

Desde ese momento, no se volvieron a separar. Hugo cogió su asiento y lo acercó al de ella sin parar de darle besos. "Tenía muchísimas ganas de verle", le decía Lara a Sandra Barneda.

Las imágenes de Hugo Pérez y Lara Tronti

La presentadora daba paso a las imágenes que tenía para la pareja, y la tablet mostraba a Lara reconocido en 'Villa Montaña' que no era "feliz" en su día a día: "Todo lo que sale ahí que digo es verdad", confirmaba ella en la hoguera final. "Me duele escucharlo, pero ya lo escuché más veces", reconocía él.

Acto seguido, la tablet mostraba imágenes en las que Hugo aparecía abriendo su corazón frente a Sandra Barneda, sus compañeros, y toda España: "Lo pasé bastante mal, me faltaba un cachito de mí. En mi cama", decía.

"He visto un cambio en ti, y estoy muy contenta. De verdad que no me esperaba este Hugo, pensé que vendrías como un niño. Pero sabes que yo estoy enamorada de ti. Igual teníamos que venir aquí para darnos cuenta", le decía ella mientras se besaban una vez más.

Su respuesta a la gran pregunta

Llegado el momento decisivo, no había dudas. La pareja respondía a la gran pregunta: ¿querían abandonar 'La isla de las tentaciones' juntos, solos o con un nuevo amor? "Con mi novia Lara, porque es el amor de mi vida", respondía Hugo. "Con mi novio Hugo", añadía ella. Y ambos se marchaban celebrando por todo lo alto y lanzando un mensaje a Sandra Barneda: "Si hay boda, te invitaremos".