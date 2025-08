Laura Ceballo 01 AGO 2025 - 09:00h.

Así fue su reencuentro tras la doble infidelidad de él en 'Villa Playa'

Así reaccionó Lucía Sánchez al descubrir la doble infidelidad de Manuel González en la hoguera: "Me ha vuelto a humillar"

El paso de Lucía Sánchez y Manuel González como pareja por tercera edición de 'La isla de las tentaciones' ha sido, sin duda, uno de los que más han marcado en la historia del programa. Llegaron a República Dominicana dispuestos a reforzar su relación. El andaluz lo hacía dispuesto a demostrar a su novia que podía confiar en él.

Pero pronto todo cambió. Manuel cayó doblemente en la tentación, primero con Stefany, y después con Fiama, con quien llegó a mantener relaciones sexuales. Por su parte, Lucía se venía abajo al ver las imágenes de su chico siéndole infiel con dos solteras diferentes. Y no solo eso. La gota que colmó el vaso fue, en efecto, el ver cómo Manuel había tenido sexo con Fiama.

Ante tales imágenes, no pudo soportar más y decidió pedirle a Sandra Barneda una hoguera de confrontación. La presentadora visitó 'Villa Playa' para darle la noticia a Manuel, que decidió acudir al reencuentro con su pareja.

Nada más verse y mirarle a los ojos, Lucía no dudó en decirle lo que pensaba: "Falso eres, no llores. Más vas a llorar. Qué pena lo que eres". Él le pidió que no fuera "tan fría", pero ella se mantuvo firme: "¿Perdona? ¿Que yo no sea fría? Primero: ¿qué haces haciendo gestos de llorar, que no tienes ni una lágrima? Falso".

Lucía Sánchez, a Manuel González: "Eres un asqueroso"

Acto seguido, pedía permiso a Sandra Barneda para comenzar su discurso: "Primero, eres un pedazo de sinvergüenza, un desagradecido, un asqueroso. No tienes perdón de Dios. Para no quedarte conforme con tu guarrería y tus asquerosidades, que las llevas haciendo desde el primer día... Vas a explicar aquí el papelón que te has montado. Eso para empezar".

"Y segundo, tirándome por tierra a mí. ¿Después de lo que tú me estás haciendo a mí tú eres capaz de decir que yo a ti no te he pedido perdón nunca? Di aquí ahora mismo si yo a ti nunca he llorado contigo ni te he pedido perdón por actos que yo he tenido contigo. Responde. ¿Cuántas veces te he preguntado en un año si estás enamorado de mí? Mentiroso de mierda. ¿No se te cae la cara de vergüenza? Has sido un guarro, como siempre".